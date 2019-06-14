Karacaören-2 Barajı, Antalya-Isparta karayolu üzerinde bulunuyor.

1993 yılında işletmeye alınan baraj, 49 milyon metreküp depolama hacmine ve yılda ortalama 206 gigawatt (GWh) enerji üretimine sahip.

Baraj aynı zamanda, orman arasındaki göl sahasının eşsiz manzarasıyla görenleri etkiliyor. Birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran bölge, Antalya'ya turlarla gelen turistlerin en çok uğradığı mekanlardan oldu.

Bir işletme sayesinde motorlu tekneyle çekilen yüzer platform üzerinde gruplar halinde gölü seyir imkanı bulan turistler, hayran kaldıkları sahada vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

"Gürültüsüz, doğayla iç içe bir ortam"

Profesyonel turist rehberi Osman Yücel, Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki bölgeyi sık sık Alman turist gruplarıyla günübirlik ziyaret ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin farklı güzelliklerini de tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Gürültüsüz bir ortamda doğayla iç içe, kuş sesleriyle çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneşten oluşmadığını, doğanın güzelliğini de görmüş oluyorlar. Buranın suyunun Antalya'nın içme suyu olarak kullanıldığını hem de sulama da kullanıldığını anlatıyoruz. Göl sularının altında kalan bir köy olduğu bilgisi de kendilerini heyecanlandırıyor. Gezimizde su içindeki hala yıkılmamış bir baca, cami ve ev temellerini kendilerine gösteriyoruz."

Kaynak: AA