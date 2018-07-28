Yürüme engelli Songül işitme engellilere müziği hissettirmek istiyor

Hatip ve Semra Bozyiğit çiftinin 7 çocuğundan biri olan, yüzde 92 oranında ağır engelli ve böbrek nakli bekleyen Songül Bozyiğit, ailesi ve çevresinin desteğiyle bağlandığı hayata, işitme engellilerin de bağlanması için çabalıyor.

İnternetten video izleyerek öğrendiği işaret diliyle şarkıları çeviren ve sosyal medyada paylaşan Bozyiğit, çok severek söyleyip dinlediği şarkıları, işitme engellilere de hissettirmek istiyor.

"Ailem kendimi değerli hissetmemi sağlıyor"

Bozyiğit, ailesinin desteğiyle tekerlekli sandalyeyle ortaokula kadar okuduğunu, felçli olduğu için okumaya açık öğretimden devam etmek zorunda olduğunu söyledi.

Yürüyemediğini ve yaklaşık 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliğinin başladığını anlatan Bozyiğit, "Yürüyemiyorum ama bu, 'eğlenmeyeceğim, gülmeyeceğim, dışarıya çıkmayacağım' anlamına gelmiyor. Öyle hastalar var ama biraz enerji, mutluluk ve ailenin de desteğiyle bu sorunları aşılabiliyor. Ailem kendimi değerli hissetmemi sağlıyor" dedi.

Böbrek nakli için sırada beklediğini belirten Bozyiğit, böbrek bulunmaması durumunda aile bireylerinden birinin böbreğini bağışlayacağını aktardı.

Ailesi ve çevresinin desteğiyle yaşama tutunduğunu ifade eden Bozyiğit, şöyle konuştu:

"Hepsi benim yanımdalar. Çok sağ olsunlar, sürekli onlarla geziyorum, dolaşıyorum, eğleniyorum. Bir sıkıntım, derdim oldu mu yardımcı oluyorlar, sorunumu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Engelli arkadaşlarımdan da beklentim, engellerini kendilerine bir engel olarak görmesin. Engelliyim ve yürüyemiyorum ama dışarıya çıkıyorum."

Sosyal medyada gezindiği sırada işaret diliyle ilgili gördüğü bir videonun dikkatini çektiğini anlatan Bozyiğit, bu şekilde işaret diline merak saldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben de yapabilirim' dedim ve ilk önce bu videoya bakarak bu dili öğrenmeye başladım. İlk videomu yaptıktan sonra sosyal medyada çok güzel tepkiler, mesajlar aldım. Kendi çabamla internetten izlediğim videolar, sosyal medya gruplarından öğrendiğim kelimeler ve aldığım derslerle kendimi geliştirdim."

"Duymadıkları müziği hissedebilsinler istiyorum"

Çok sevdiği müzikle iç içe olduğunu ve müziği işitme engellilere de hissettirmek istediğini vurgulayan Bozyiğit, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkıları işaret diline çevirdiğini, sonra da sosyal medyadan paylaştığını kaydetti.

En büyük amacının, işitme engellilerinin de hayata sımsıkı bağlanması olduğunu anlatan Bozyiğit, şöyle devam etti:

"Onlara bir şey anlatmam ve onlara müziği hissettirmem, gayet güzel bir şey. Hareketlerimizle, mimiklerimizle, ellerimizle ve gözlerimizle de anlattığımızda bu müziği karşımızdakine hissettiriyorsak ne mutlu bize. İşaret dilini onlar için yapıyorum. Beni anlayabilsinler, bugüne kadar duymadıkları müziği hissedebilsinler istiyorum. Amacım, işitme engellilerle iletişime geçmek ve onlara o duyguyu, hissi vermektir."

Bozyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayranlarından biri olduğunu ve onunla bir gün tanışmak istediğini sözlerine ekledi.

"Songül'ün yaşaması için bütün imkanlarımızı kullanacağız"

Baba Hatip Bozyiğit de Songül'ün sağlığına kavuşması için İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır'daki birçok hastaneye gittiklerini söyledi.

Doktorların bu konuda yapılacak bir şeyin olmadığını bildirdiğini ifade eden Bozyiğit, şöyle konuştu:

"Bütün müdahalelere rağmen tekerlekli sandalyeye bağlı kaldı. Yaklaşık 5 seneden beri böbrek yetmezliği de başladı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne böbrek nakli için müracaatta bulunduk. Allah'ın izniyle bulunacak fakat bulunamadığı takdirde ailemizden birisi böbreğini verecek.

Songül'ün yaşaması için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Songül, engelli olmasına ve böbrek yetmezliğine rağmen hiçbir zaman gücünü kaybetmedi. Devamlı güler yüzlü ve evimizin neşesi olması bizlere büyük mutluluk veriyor. Allah onu bize bağışlasın."

Anne Semra Bozyiğit de Songül'ün "ailenin gülü" olduğunu ve kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA