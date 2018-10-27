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Yolu olmayan tarlasına 9 yıldır ilkel teleferikle ulaşıyor

Van'da çiftçi Necmettin Direk, komşularının yolu kapatması üzerine kurduğu ilkel teleferikle yaya olarak bir saatte gidilen tarlasına yaklaşık 40 saniyede ulaşıyor.

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Yolu olmayan tarlasına 9 yıldır ilkel teleferikle ulaşıyor

54 yaşındaki Direk, tarlasına giden yolun komşuları tarafından kapatılmasının ardından, uzun bir zaman mahalle çevresindeki yolu yürüyerek yaklaşık bir saatte tarlasına ulaşmaya başladı. 

Her gün yürüyerek büyük mesafe kateden Direk, çareyi Rize'de gördüğü teleferik sistemini bahçesine kurmakta buldu. 

Direk, arkadaşı vasıtasıyla Rize'den teleferik ustasını Van'a getirerek, evi ile tarla arasında ilkel teleferik sistemini kurdu. 

Elektrikle çalışan teleferik sayesinde bir saatlik yolu 40 saniyeye indiren Direk, 9 yıldır bu sistemle tarlasına ulaşıyor. 

"9 yıldır bu sistemle tarlasına ulaşıyor"

Direk, evi ile tarlasının arasında 250 metre mesafe olduğunu ve tarlasına giden yolun kendi arazileri üzerinden geçmesi nedeniyle komşuları tarafından kapatıldığını söyledi.

Necmettin Direk, yolun kapatılmasıyla teleferik sistemini kurmaya karar verdi.

Teleferik için ilk başta 250 metre halat ile diğer malzemeleri temin ettiğini belirten Direk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık dokuz yıldır bu sistemle tarlama ulaşıyorum. Diğer yolu kullanmam neredeyse bir saati buluyor ama teleferikle 40 saniyede gidebiliyorum. Çocuklarım da bu teleferikle tarlaya gidiyor. Bu bizim için büyük avantaj. Komşularım ilk gördüğünde çok şaşırmışlardı. Hatta bu adam 'deli mi ne" dediler. Ama bu işi başardım ve bizim için iyi bir avantaj." 

Kaynak: AA

Etiketler: Van, teleferik sistemi, tarla, komşu
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