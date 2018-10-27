Iğdır'ın "domates kurusu" Avrupa pazarında

Girişimci Nevruz Sadak, kent merkezi ve köylerde yetiştirilen domatesleri sadece kadınların çalıştığı Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında kurutarak Almanya'ya gönderiyor.

Almanya'daki fabrikada işlenen domates kuruları, ardından Avrupa'nın birçok noktasında satışa sunuluyor.

Sadak, Almanya'daki işletmelerinde Iğdır'ın yöresel ürünlerini meze olarak hazırlayıp Avrupa sofralarıyla buluşturduklarını belirtti.

Ürünlerin tamamen doğal koşullarla elde edildiğini belirten Sadak, "Gün kurusu domates bizim Almanya'ya ihraç ettiğimiz Iğdır'ın yöresel ürünlerinden biridir. Biz bu ürünü üretirken hiç kimyasal madde kullanmıyoruz, tamamen güneşte, doğal ortamda kurutuyoruz. Yani kendi verimli toprağımızda yetiştirdiğimiz domatesi kurutarak Avrupa'ya ihraç ediyoruz" dedi.

"Müşterilerimizi buranın doğal ürünlerine alıştırdık"

Sadak, domates kurusunun Avrupa'dan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Kış aylarında Iğdır'da domates üretilmediğinden bahseden Sadak, şöyle konuştu:

"Biz müşterilerimizi buranın doğal ürünlerine alıştırdık. Bu manada Avrupa'da yaptığımız mezelerde aynı tadı tutturmak için yine buranın domatesine ihtiyacımız var. Yani raf ömrü kısa olan ürünü doğal ortamda kurutarak raf ömrünü uzatıyoruz üretim aşamasında da malzeme sıkıntısından kurtulmuş oluyoruz. Yani bir haftada kurutulan bu ürünün raf ömrünü 2 yıla kadar çıkarmış oluyoruz."

Iğdır'daki fabrikanın üretim sorumlusu Neslihan Sadi ise yöresel ve doğal lezzet olan kuru domatesin kısa sürede geniş bir üne kavuştuğunu söyledi.

Sadi, "Bu ürünü yaparken eski, anne yöntemiyle domatesi ikiye bölüp kaya tuzuyla güneşte kurutuyoruz. İki yıl önce gün kurusu olarak bilinen domates üretmeye başlayıp Avrupa'ya önce 5 ton gönderdik, daha sonra oradaki müşterilerimizden yoğun talep olunca daha fazla göndermeye başladık. Bu yıl yaklaşık 80 ton gün kurusu domatesi Almanya üzerinden Avrupa'nın bir çok ülkesine gönderdik" dedi.

Kaynak: AA