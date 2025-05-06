Yeşilay'ın desteğiyle hayata yeniden tutundu

Genç yaşlarda uyuşturucuya başlayan 33 yaşındaki, evli ve iki çocuk babası M.Ş., bağımlılığı nedeniyle ailesinden uzaklaştı, işini kaybetti ve yaşamını sürdüremez hale geldi.

Bağımlılıktan kurtulma sürecine ailesinin desteğiyle başlayan M.Ş., önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) yatılı tedavi gördü, ardından Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yönlendirildi.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan M.Ş, zorlu bir süreçten geçtiğini, hayata artık daha mutlu baktığını söyledi.

YEDAM'da uzman desteğiyle hayata yeniden tutunduğunu anlatan M.Ş, uyuşturucu kullandığı dönemde eşine ve çocuklarına iyi davranmadığını ifade etti. M.Ş, "Asıl mutluluk kaynaklarımı hiçe saydım. Bu durum, beni eşimden ve çocuklarımdan uzaklaştırdı. Bırakmak istedim ancak bunun tek başıma başarabileceğim bir şey olmadığını fark ettim. Ağabeyimle konuştum, durumu anlattım. Onlar beni anlayışla karşıladı. En yakın AMATEM'e başvurdum. Burada iki haftalık yatılı tedavinin ardından tedavinin olumlu etkilerini görmeye başladım" diye konuştu.

"Hayatımın dönüm noktası oldu"

M.Ş., psikolojik, sosyal ve tıbbi desteğin bir arada yürütüldüğü tedavi sistemin kendisini yeniden hayata döndürdüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"YEDAM'a başvurmam hayatımın dönüm noktası oldu. Başvurduğum anda hayatımda adeta çiçekler açtı. Uzmanların beni ilk karşılaması ve güler yüzlülüğü bana ikinci bir aile kazandırdı. Artık biliyorum ki yalnız değilim. Bağımlılığın ne olduğunu burada öğrendim. Uzmanlar, bağımlılığı üç ayaklı bir sehpaya benzettiler. Bir ayağının tıbbi destek, diğerinin psikolojik destek ve son ayağının da sosyal destek olduğunu söylediler. Hayatım boyunca buna, tıpkı şeker ve tansiyon gibi dikkat etmem gerektiğini anladım. Her hafta YEDAM'da uzmanlarla görüşmelere katıldım. Her gelişimde, kapıyı açan güvenlik görevlisinin sıcak tavrı ve güler yüzü beni mutlu etti."

YEDAM sayesinde bağımlılıktan kurtulduğunu ve merkezdeki atölyede sosyal beceriler kazandığını kaydeden M.Ş., "YEDAM'la adeta gerçek hayatla yeniden tanıştım. Burada tedaviye devam ederken bir yandan da ilaç kullanımımı düzenli bir şekilde devam ettirdim. Burada atölyede ilk defa tepsi boyadım, masa tenisi ve mangala oynadım. Boş zamanımı değerlendirdim ve bazı becerilerimi fark ettim. Artık toplumla iç içe yaşamaya başladım." diye konuştu.

115 Danışma Hattı'ndan destek alınabilir

Kilis YEDAM'de görevli psikolog Özlem Yılıkoğlu ise bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Vatandaşların 115 Danışma Hattı'ndan destek alabileceklerini hatırlatan Yılıkoğlu, "Psikoterapi destekleri ile kişinin bağımlılığın altında yatan nedenlerle başa çıkmasına yardımcı olurken, sosyal desteklerle de boş zaman planlaması, çevre düzenlemesi ve aile ilişkilerini yeniden kurmasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.