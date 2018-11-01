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Yerli ve milli elektrikli fayton "gezenti" atların eziyetine son verecek

Bursalı girişimci Hasan Ünlüaslan, atlar eziyet çekmesin diye "gezenti" ismini verdiği, yüzde yüz yerli elektrikli fayton imal etti.

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Saray kültüründeki faytonu elektrikli olarak üreten Hasan Ünlüaslan, yüzde yüz yerli aracına başta Adalar olmak üzere turizm bölgelerinden ilgi bekliyor.

Elektrikli faytonu 1 aylık ARGE çalışmasının ardından imal eden Ünlüaslan, "Faytonlarda koşulan atların gördüğü muameleler ve eziyetler... Bu da bir nebze katkımız olsun, bu hayvanlar üzerindeki eziyeti kaldıralım veya azaltalım düşüncesi ile doğdu" dedi.

Sanayi sitesinde yapılan araç, tam şarjla hiç durmadan 100 kilometre mesafe katedebiliyor. 

Tasarımında Osmanlı sarayında kullanılan faytonların örnek alındığı araç, saatte 50 kilometre hız yapabiliyor.

Girişimci Hasan Ünlüaslan, faytonun 100 yıl önceki klasik çizgileri taşımasının bir nedeninin de geçmişteki yerli ve milli hamlesini hatırlatması olduğunu söyledi.

Elektrikli faytonun, İstanbul'un Adalar ilçesi ve sayfiye yerlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Huzeyfe Özdemir / TRT Haber

Etiketler: yerli milli, Hasan Ünlüaslan, elektrikli fayton, bursa
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