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Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı, eşi hortumla ıslattı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ’Özel Pilot Lisansı’ kursunda ilk yalnız uçuşunu yaptı. Uçuş sonrası ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Selçuk Bayraktar’ı hortumla ıslattı.

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Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı, eşi hortumla ıslattı

İHA sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Özel Pilot Lisansı" kursundaki ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.


 

Paylaşımında, "Allah'a şükürler olsun" olsun diyen Bayraktar'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği dolayısıyla hortumla su sıkarak ıslattı.

Bayraktar, bu anları Twitter hesabı üzerinden video kaydıyla birlikte paylaştı.


 

Kaynak: DHA, İHA

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