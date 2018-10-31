Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı, eşi hortumla ıslattı

İHA sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Özel Pilot Lisansı" kursundaki ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bugün Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşumu başarıyla gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun...



Sonrasındaki havacılık geleneği olan ıslatma faslı... Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış... pic.twitter.com/Y9BsrPzdaQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 31 Ekim 2018

Paylaşımında, "Allah'a şükürler olsun" olsun diyen Bayraktar'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği dolayısıyla hortumla su sıkarak ıslattı.

Bayraktar, bu anları Twitter hesabı üzerinden video kaydıyla birlikte paylaştı.

Havacılıkta kurallar basit.

Ver gazı kalk.

Al gazı in.. https://t.co/992ygSdave pic.twitter.com/410yqfoVoq — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 31 Ekim 2018

Kaynak: DHA, İHA