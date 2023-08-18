Yedikule’de geçmişin buluştuğu dükkan: İstasyon Berberi Cavit

İstanbul’un tarihi semtlerinden Yedikule.

Akıp giden zamana karşı ayakta durmaya çalışan semtte son tarihi dükkanlardan biri de Yedikule Tren İstasyonu’nun karşısında bulanan berber.

60 yıldır Yedikulelilerin hafızalarında yer edinmiş bu dükkânı Cavit Durukan işletiyor.

Altı metrekarelik ufak dükkanında yıllarca misafir ettiği çok sayıda insanla sıkı dostluklar kuran Durukan, artık sadece arkadaşlarına hizmet veriyor.

Yılların eskitemediği dostlar buluşmaya devam ediyor

Dükkanını artık bir geçim kaynağı olmak yerine, dostları ile eski günleri yad edebileceği bir mekân olarak gördüğünü söylüyor Cavit Durukan.

İstasyon Berberi Cavit olarak bilinen dükkân bu nedenle günün her saati açık değil.

Bir telefon ile yılların biriktirdiği dostluklar, tıraşı bahane ederek tıpkı eski günlerde olduğu gibi istasyonun hemen karşısındaki ufak dükkânda buluşmaya devam ediyor.

Berber koltuğunda dakikalar, hatta saatler süren sohbetler mahalle kültürünü ayakta tutan en temel yapı taşlarından bir tanesi Yedikule’de.

"Bastonla da olsa geleceğim"

Dükkâna girince göze çarpan en önemli detay, raflarda ve duvarlarda yer alan yüzlerce fotoğraf.

Onlarca yıldır dükkâna gelen müşterilerin bıraktığı fotoğraflar, Cavit Durukan’ın geçmişi yad ederken tutunduğu en önemli detay.

Geçmişte daha modern bir dükkân için teklifler aldığını ancak bu teklifleri reddettiğini söylüyor Durukan.

“Ağrısız başımı ağrıtmak istemedim. Kendim açtım kendim kapattım. Az olduğunda bereket versin çok olduğunda Allaha şükür dedim. Bastonla da olsa bu dükkâna gelip tıraşa devam etmesem bile arkadaşlarımla sohbete devam edeceğim.”