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Yaşam
İHA 18.08.2023 00:16

Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı

Sakarya'da hastanenin acil servisinde ağzında taşıdığı yavrusu ile görüntülenen anne kedinin fedakarlığı duygulandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşanmıştı.

Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi. O anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Duygulandıran olayın aslını ise hastanede çalışan güvenlik personeli Hasan Kar anlattı.

Kar, “Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde muayene odasında bir kedinin yavruladığını ve 3 tane yavrusunun olduğunu fark ettik. O kedi aslında son günlerde burada dolanıyordu. Havada yağmurluydu muhtemelen yağmurdan korunmak için yavrularını içeride yapmış. Kediye biz elimizden geldiğince mamasını verdik, kedi o akşam kaldı. Kedi yine buralarda dolanıyor ama yavrularını başka bir yere taşımış, yavrular şuanda burada yok. Böyle bir anımız oldu.” ifadelerine yer verdi.

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Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
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