Gaziantep, Araban ilçesi kırsal Yaylacık Mahallesi'nde yetişen Yaylacık narında hasada ve nar ekşisi yapımına başlandı.

Üretici Hamo Gülmüş, Yaylacık Mahallesi Kozlupınarı mevkiindeki bahçesinde hasada başladıklarını, sofralık narları bölgedeki il ve ilçelerdeki marketlerin bahçeye gelerek dalından kilogramını 2 liradan olmak üzere aldıklarını söyledi.

Gülmüş, ekşi narlardan da nar ekşisi yaparak kilogramını 50 liradan sattıklarını belirtti.

Hamo Gülmüş, kardeşi Cuma Gülmüş ile babalarından kalan bahçelerinde 60 yıldır organik nar üretimi yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA