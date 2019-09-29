İzmir Kültürpark, ilginç bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı.

İzmirli ve çeşitli illerden giden bin 500 usta, dünyanın en uzun yaş pastasını hazırlamak için kolları sıvadı.

[İzmir'de 2 bin 842 metre uzunluğunda ve 20 ton ağırlığında dünyanın en büyük dilimli pastası yapıldı. Fotoğraf: DHA]

20 tonluk dev pasta

Dev pasta için 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 10 ton krema kullanıldı.

Ay yıldız şekli verilen pastanın yapımı yaklaşık 6 saat sürdü.

Dünya rekoruna aday olan 20 tonluk pasta, noter tarafından onaylandıktan sonra halka ikram edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Japonya'nın rekoru kırıldı

Dünyanın en büyük dilimli pastasının bir önceki rekoru bin 800 metre ile Japonya'da, normal pasta rekoru ise 2 bin 700 metre ile Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunuyordu. İzmir'de yapılan 2 bin 842 metrelik dilimli pasta ile bu rekorlar kırılmış oldu.

Kaynak: TRT Haber, İHA