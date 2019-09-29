Dünyanın en uzun yaş pastası İzmir'de yapıldı29 Eylül 2019 Pazar 22:49 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 23:01
Dünyanın en uzun yaş pastası İzmir'de yapıldı. Bin 500 usta, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda pasta hazırladı. Dünya rekoruna aday olan yaş pasta, noter onayının ardından halka ikram edildi.
İzmir Kültürpark, ilginç bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı.
İzmirli ve çeşitli illerden giden bin 500 usta, dünyanın en uzun yaş pastasını hazırlamak için kolları sıvadı.
20 tonluk dev pasta
Dev pasta için 200 bin yumurta, 2 ton un ve şeker, 10 ton krema kullanıldı.
Ay yıldız şekli verilen pastanın yapımı yaklaşık 6 saat sürdü.
Dünya rekoruna aday olan 20 tonluk pasta, noter tarafından onaylandıktan sonra halka ikram edildi.
Japonya'nın rekoru kırıldı
Dünyanın en büyük dilimli pastasının bir önceki rekoru bin 800 metre ile Japonya'da, normal pasta rekoru ise 2 bin 700 metre ile Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunuyordu. İzmir'de yapılan 2 bin 842 metrelik dilimli pasta ile bu rekorlar kırılmış oldu.
Kaynak: TRT Haber, İHA