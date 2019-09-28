Anadolu’nun birçok farklı kültürünü insanlarla buluşturan Doğu Ekspresi, yolcularına keyifli dakikalar yaşatıyor.

Kars'tan Ankara'ya kadar uzanan masalsı yolculuk yaklaşık 25 saat sürüyor. Yol boyunca kimileri eşsiz manzaraları fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor kimileri de vagonda farklı etkinlikler yapıyor.

Onlardan biri de treni şenlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçıları...

Türk Halk Müziği Korusu ses sanatçısı Latife Erarslan ve eşi kemançe sanatçısı Ertuğrul Erarslan trene renk kattı. Uzun yolculuk, saz eşliğinde söylenen türkülerle keyifli bir hal aldı.

31 yıllık evli olan sanatçılar, aynı meslekte olmaktan da oldukça memnun.

Devlet Demiryollarının kuruluşunun 163. yıl dönümü nedeniyle Doğu Ekspresi ile yolculuk ettiklerini söyleyen ses sanatçısı Latife Erarslan, "Ankara, Erzurum, Erzincan, Kars ve Divriği garlarında konserler vererek, bu kuruluş yıl dönümünü kutlamış olduk" dedi.

"Bizim için değişik güzel bir turne oldu" diyen Ertuğrul Erarslan, 30 yıldır eşiyle beraber çalıştığını anlattı.

Haber: Nurya Yardımcı

Kamera: Mikail Sevinç