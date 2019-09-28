2 yıl önce "insanla eşit yasal hak" tanınarak özgürlüğüne kavuşturulması kararlaştırılan ilk orangutan olarak tarihe geçti. Sonunda özgürlüğüne kavuşmak için ABD'ye gönderildi.

Sandra isimli orangutanın bu noktaya geliş hikayesi hayli uzun. Almanya’da dünyaya geldi. 1995’te Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki hayvanat bahçesine satıldı.

21 yıl sonra bir grup avukat Sandra'nın, Buenos Aires’te "yasaya aykırı şekilde tutulduğunu" savunarak hukuki yola başvurdu.

Mahkeme, iki yıl önce Sandra’nın ABD’deki barınağa gönderilmesine izin verdi ancak gidişi ABD’deki bürokratik işlemler nedeniyle gecikti. Bekleyiş sona erdi.

33 yaşındaki orangutan sonunda sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kansas eyaletine götürüldü. Sandra daha sonra Kansas’tan Florida eyaletindeki Büyük Maymunlar Merkezine götürülecek ve açık alanda serbestçe dolaşabilecek.

Sandra şimdi özgürlüğün tadını çıkarmaya hazırlanıyor.

Kaynak: TRT Haber