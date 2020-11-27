Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapığı eserleriyle Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender yaşamını yitirdi.
Taş ustası Tahsin Kalender, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedilmişti.
92 yaşındaki Kalender, bir süredir evinde tedavi görüyordu. Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden 9 çocuk babası Kalender'in cenazesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Kültürel Miras Kültür ve Turizm Bakanlığı
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