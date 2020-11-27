Taş ustası Tahsin Kalender, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedilmişti.

92 yaşındaki Kalender, bir süredir evinde tedavi görüyordu. Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden 9 çocuk babası Kalender'in cenazesi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'nda toprağa verildi.