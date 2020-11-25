Denizli'de oğullarından birinin COVID-19'a yakalanması üzerine Nuri Güler'e de test uygulandı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Güler, evinde ilaç tedavisi gördü.

Karantina boyunca öksürük ve halsizlikle boğuşan Nuri Güler, sağlığına kavuştu.

Kronik rahatsızlığının bulunmadığını belirten 93 yaşındaki Güler, "Sigara, alkol hiç kullanmadım. Bu yaşıma kadar sağlıkla ilgili herhangi rahatsızlığım olmamıştı. Ömrü hayatımızda bunu da görmek varmış. İnşallah tüm hastalar benim gibi şifa bulur" dedi.

"Büyüklerimizi yeterince koruyamıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise Nuri Güler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Büyüklerimizi yeterince koruyamıyoruz. Burada özellikle gençlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Sosyal hayatı sınırlayıp kurallara uyarak büyüklerimizi, özellikle de yaşlılarımızı korumalıyız. Herkes Nuri amcamız kadar şanslı olmayabilir. Bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. İzolasyona, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaya özen göstersinler ve ülke olarak koronavirüsle yürüttüğümüz mücadelede 'Ben de varım.' desinler."