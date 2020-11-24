Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve geçen ay kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Maraş'ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi sağalndı. 8 ayrı noktaya da büfeler kuruldu.

[Fotoğraf: AA]

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a, son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi.

Yaklaşık 67 bin 500 kişi gezdi

Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 67 bin 500'e yakın kişi ziyaret etti. Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

[Fotoğraf: AA]

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, şubattan bu yana Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığını, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen çalışmaların aksamadığını söyledi.

İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi olarak 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın yaşayan bir şehir haline dönüştürülmesini; eskisi gibi sokaklarında insanların dolaştığı, çocuk seslerinin duyulduğu ve evlerden yemek kokularının yükseldiği bir şehir haline getirmek istediklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Arter, Türkiye'den Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ ile KKTC'den ilgili firmalarla bu güzellikleri oluşturduklarını anlattı.

"İnsanların özel mülklerine dokunulmadı"

İsmail Arter, 8 Ekim'den bu yana tahrip olmuş yolların tamir edilip kaldırımların çalışmalarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir şehirde olması gereken peyzaj, çevre düzenlemesi ve bitkilendirmeyle ilgili çalışmalar yapmış bulunuyoruz. Hemen bir anda yaşayan bir şehir yaratamazsanız. Ayrıca kesinlikle insanların özel mülklerine dokunulmamıştır. İdari konulardaki planlamalar yapılmadıkça, kimsenin evine ve özel mülküne dokunulmayacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Maraş'ta açılan 3-4 kilometrelik, kamuya ait kısmın daha da genişletilebilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan Arter, "İnsanlarımızın gezinti sırasında bir nefes alması, su ve meyve suyu içebilmesi için hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgeye ziyaret

KKTC'nin kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle 15 Kasım'da Ada'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.

Bölgede incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonu'nun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonu'na müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur."

Erdoğan'a ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyette de eşlik etmişti.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

İleride eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.