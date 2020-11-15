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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş'a tarihi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ediyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2020
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:10
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