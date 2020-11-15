KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Resmi Geçit Töreni'nde konuştu.

Tatar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak masaya dönmeye hazırız. Ancak artık masada yeni çözüm modelleri olmalıdır. Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla Ankara'ya gerçekleştirdiğim ilk resmi ziyarette Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi bugüne kadar Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlayamayan yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri artık değişmelidir. Rum tutumu nedeniyle Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığı son 43 yıldır yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Artık egemen eşitliğe dayalı çözüm yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs'ta var olan iki halk ve iki devlet var olan gerçekler temelinde iş birliği yapmalıdırlar. Kıbrısın bölgemize ve dünyaya örnek bir barış adası olması için haklarımızdan ve egemenliğimizden ödün vermeden gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak kimse bizden Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi Türkiye ile bağlarımızı kopartmamızı beklememelidir. Biz bugünlere nasıl geldiğimizin bilinci içerisindeyiz. Bizlerin kahraman babaları, dedeleri, kahramanca birer mücahit olarak Rum-Yunan yayılmacılığına karşı varoluş ve özgürlük mücadelesi verirken tek destekçimiz anavatanımız Türkiye idi. Bugün üzerinde devlet kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatana sahipsek, bu Mehmetçik ve Mücahit sayesindedir."