Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor. Park, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ve Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, kaçak avcılığa yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Gala Gölü'nde kaça avcılığa geçit verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Yerinde inceleme yapan heyet, en önemli milli servetlerimizden olan ve binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü'ne ve kuş türlerine zarar veren kaçak avcılık yapan tüm kişi ve yapılarla etkin mücadele edilmesi noktasında önemli kararlar aldı."