İlçe hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesi ve ardından başlayan kar yağışı arabaların yanı sıra ağaç ve yolları da beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki sokak ve bahçelere çıkıp kartopu oynadı.

Beyaza bürünen ilçede gönüllerince eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk kızak keyfiyle arttı.

Çocuklardan Batuhan Üstündağ, kar yağdığı için çok sevindiklerini belirterek, "Kar yağışı gördük sokağa çıktık. Arkadaşlarımızla kızakla kaydık, kartopu oynadık. Hep beraber çok eğleniyoruz. İnşallah sabaha kadar kar yağar." dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da etkisini sürdüren kar yağışı altında yürüyüşe çıktı.