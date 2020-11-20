Atlı Polis Grup Amirlikleri, 1995'te Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. Eğitim, sportif ve gösteri amaçlı görevlerde etkin rol oynuyorlar.

Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri Emniyet Müdürlükleri'nde de Atlı Polis Grup Amirlikleri görev yapıyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

[Grafik: Hafize Yurt]

Atlar, zorlu eğitimlerle görevlere hazırlanıyor

Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç TRT Haber'e ekibin çalışma disiplinini ve görevlerinin detaylarını anlattı:

“Atlı Polis Birliğimizin eğitim faaliyetleri ve görev anlayışı iki ana şemadan oluşuyor. Atların eğitimi temel binicilik eğitimlerinden başlıyor ve ileri birincilik eğitimi ile son buluyor. Temel binicilik eğitiminde, ata ilk koşum malzemelerinin üzerinde kabul etmesi sağlanıyor daha sonra biniciyi kabul etmesi şeklinde devam ediyor. İleri binicilik eğitiminde de ateşten geçme,atın dışarıda karşılaşacağı objelere tepkisi, su, ateş gibi olaylarla eğitimleri aralıksız devam ediliyor.”

[Grafik: Hafize Yurt]

Günlük 2 saatlik eğitimler veriliyor

Kılınç atların günlük hazırlıklarının 2 saat sürdüğüne dikkat çekti:



“Sabah personelimiz göreve başladığında atlarımızın ilk etapta veteriner ile binici antrenör tarafından vizite yapılır. Daha sonra sağlık durumları kontrol edilir. O günkü eğitim programında ne varsa ona göre arkadaşlar atlara gerekli tımarlarını yaparlar. Günlük 2 saatlik eğitimlerle atlar ve biniciler gidilecek tüm görevlere hazır hale getirilir.”

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

Havuç ve elmalı ödül-ceza sistemi

Eğitimlerde atlara genellikle ödül ve ceza sistemini uyguladıklarını söyleyen Kılınç, “ödül kısmında havuç ve elma veriyoruz, ceza kısmında ise havuç ve elmayı vermeyerek bu şekilde eğitimlerimizi tamamlıyoruz” dedi.

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

"Atlar bizim yol arkadaşlarımız"

Kılınç, binicilerin atlara bir bebek şefkatinde yaklaştıklarına vurgu yaptı:

“Atlarımız hissi hayvanlar, o yüzden her şeyi anlıyorlar. Atlar bizim mesai arkadaşlarımız yol arkadaşlarımız o sebepten dolayı bir bebek bir çocuk gibi davranıp eğitimlerini sürdürüyoruz.”

[Emniyet Genel Müdürlüğü]

Birlik hem çok sempatik, hem de caydırıcılığı yüksek

Kılınç, toplumsal görevlerdeki rollerini ise şöyle anlattı:

“Esas amacımız, toplumsal olaylarda ve devriyelerde görev almaktır. Toplumsal olaylarda görev aldığımızda atların fiziki yapısından dolayı caydırıcılık ve suçları önlemede önemli katkıları bulunuyor. Atlarımız, hızlı ve sempatik olmalarından dolayı kalabalığı kontrol etme ve yönlendirme gibi birçok noktalarda etkin rol oynuyor."

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

“Atlı polisin halka daha sempatik göründüğünü anladık”

Pandemi boyunca başta başkent olmak üzere birçok ilde görev aldıklarından bahseden Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi:

“Devriye görevlerinde Atlı Polis Birlikleri'ne tabii ki vatandaşın çok büyük ilgisi var. Birçok ülkenin kültüründe ve geçmişinde at olduğu için vatandaşımız bunu bir polis olarak görse de sembolik olarak geçmişini hatırladığı için çok ilgiyle karşılıyor. Ayrıca vatandaşlar devriye esnasında atlı polislerin onları uyarmalarından dolayı mutluluk duyduklarını söylüyorlar.”

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

Pandemi görevi: Maske, mesafe hijyen uyarısı

Atlı birlikler Ankara’da Kızılay, Ulus, Eymir Gölü gibi kalabalık bölgelerde pandemi boyunca görevine devam ediyor. Vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarıları yapılıyor.

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

Öncelikle bu işe gönül vermek gerekiyor

5 yıldır Atlı Polis Birliği’nde görev yapan polis memuru Elanur Aslan ise bu işi yapmak için önce atları çok sevmek gerektiğine dikkat çekti:

“Buraya gelirken öncelikli amacımız atların sevgisi. İnsanın öncelikle bu işe gönül vermesi gerekiyor. Gerçekten birim olarak çok zevkli bir birim ama her meslekte olduğu gibi kendine göre de zorlukları oluyor biz bunları göze alarak buraya geldik. Atı sevmek çok önemli çünkü biz onları sadece görev amaçla kullanmıyoruz. Onlar bizim iş arkadaşımız, yol arkadaşımız... Onları her açıdan anlamaya çalışıyoruz çünkü biz onları anlarsak onlarda aynı şekilde bizi anlayacaklar.”

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

“Atlar çok duygusal ve asil hayvanlar”

Atların çok duygusal hayvarlar olduğunu söyleyen ve bu yüzden onlarla iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Aslan şöyle devam etti: "Gerçekten atlar çok duygusal ve asil hayvanlar. Biz sadece atın biniş işlemlerini gerçekleştirmiyoruz. Burada atın bütün özellikleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz çünkü biz onu anlarsak o da bizi anlıyor biz ona güvenirsek o da aynı şekilde bize güveniyor bu yüzden herhangi bir aksaklık görevlerimiz de olmuyor.”

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]

Kadınların hassasiyetleri sayesinde bu görevde çok başarılı olduğunu ifade eden Aslan, “Neden bu bölümü seçtiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Genelde güç isteyen bir bölüm daha çok erkekler oluyor ama aslında ben bu işin erkekler gibi kadınların da yapabileceğini düşündüğüm için başvurdum. Göreve çıktığımızda vatandaşların tepkileri çok ilginç oluyor. Hayret ediyorlar, şaşkınlık içinde kalıyorlar. Çünkü caydırıcılık gücü olan bir birim olmasına rağmen aynı zamanda polis ve halkla ilişkiler arasında yumuşatıcı bir etkiye sahip. Gelen tepkiler gerçekten bizim de hoşumuza gidiyor. İnsanlar fotoğraf çekmek istiyor. Kadın olduğumuz için önce şaşırıyorlar. Sonra hoşlarına gidiyor çünkü sadece erkeklerin yapabileceği bir meslek olarak düşünülüyor ve bizi gördüklerinde de çok mutlu oluyorlar.”

[Fotoğraf: Emniyet Genel Müdürlüğü]