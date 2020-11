Yıllar geçse de sır cinayetlerin belgeli ve kanıtlı olarak aydınlandığı yer...

TRT Haber ekipleri, kriminal incelemelerin yapıldığı o merkeze özel izin alarak gitti ve çalışmaların nasıl yapıldığını görüntüledi.

Cinayet mahalinden toplanan tüm deliller saç, deri, kıl, kan bütün örnekler bulgu poşetinin içine yerleştiriliyor soruşturma birimleri tarafından. bu bulgularda delil merkezi yani İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne götürülüyor. Burada detaylı incelemeler yapılıyor.

Sır cinayetler nasıl çözülüyor?

Tüm delillerin incelendiği noktaya giren görevliler belirli, o görevlilerin de DNA'ları alındı çünkü delillerle kendi DNA'larının karışmaması gerekiyor, DNA örneği vermeyen hiçbir görevli giremiyor.

Suça karışmış silahlar özel odalarda masaların üzerinde...Suçlulara ait yeni gelen bulgular hassaslıkla açılıyor ve her eşya, her toz zerreceği çok kıymetli. Çünkü hepsinden DNA örneği çıkabilir.

Bulgu ilk başta incelenmek üzere geliyor, buradaki görevliler o bulguyu inceleyecekleri zaman güvenlik kameraları tarafından kontrol de ediliyor ve numune alma işlemi yapılıyor ardından da çalışmalar başlıyor.

"Kıl, tüy, tükürük bunların her biri bizim için önemlidir"

İstanbul Bölge Kriminal Laboratuvarı Müdürü Serdar Neşe, "Vücudun ürettiği her türlü bulguyu delil kabul ediyoruz, kıl, tüy, tükürük bunların her biri bizim için biyolojik bir bulgudur, bunların her biri bizim için önemlidir. Boğuşma sırasında tırnak arasına yapışan deri parçacıklarından tutun hiç önemsemediğiniz bir kıl parçası bizim için burada kıymetlidir" dedi.

Kriminalde nasıl iz sürülüyor?

Birçok cinayet, bazen bir deri parçası, bazen de hiç umulmadık bir toprak parçasından alınan örneklerle, suçlular bulunarak aydınlatıldı.

Suç aleti silahla polis bir iz sürüyor. O silahla balistik su havuzunda yaptığı atışın bir anlamı var. Suç silahı bu mu değil mi anlamak için suç anında yapılan atışın mukayesesi yapılıyor.

Neşe, "Kriminal Daire Başkanlığımız TÜBİTAK'ın ortak çalışması ile üretilen tamamen yerli ve milli bir sistemdir. Laboratuvar arşivinde bulunan tüm kovanların arşive yüklenmesi daha sonrasında gelen suça karışmış kovanlarında sisteme yüklenerek bunlar arasında bir tarama yaparak bize gelen kovanın tespit edilmesi konusunda bize çok büyük kolaylık sağlamakta" diye konuştu.

Gece gündüz iz arıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü deneyimli uzmanlar yetiştirmede çok başarılı. İşte teknoloji, bu insan gücü ile birleşince sonuca gidiliyor. Suçlulara ulaşma, gerçekleri ortaya çıkartma zincirinde kriminal laboratuvar bu yüzden çok önemli ve tüm görevliler gece gündüz demeden iz bulmak için çalışıyor.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Haluk Yavuzhan