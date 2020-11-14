Türkiye'de 13 Kasım verilerine göre, 3 bin 45 kişiye daha hastalık tanısı konuldu, hasta sayısı 407 bin 939 oldu.

93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 11 bin 326'e çıktı.

2 bin 10 kişinin de COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 348 bin 804'e yükseldi.

"Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 647 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 443 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kocaeli'nde COVID-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2008 iş yeri denetlendi, 23 bin 840 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, maske takmayan 165, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve yasaklanan yerlerde sigara içen 67 kişi, ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 4 sürücüsü ile tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde de 1775 araç ve sürücüsü kontrol edildi.