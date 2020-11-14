Edirne'nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki Zati Yörüker Caddesi üzerinde yaşanan olayda, devriye görevi yapan bekçiler, 3 kişiyi mazgal kapaklarını bir araca yüklerken gördü.

Duruma müdahale eden bekçiler, şüpheli H.B.’yi yakalarken, diğer şüpheliler A.B. ve E.S. ise kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden A.B.’yi de kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin cadde üzerinden 5 mazgal kapağı çaldığı tespit edildi.

E.S.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken adliyeye sevk edilen H.B. ve A.B., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.