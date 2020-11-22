Mehmet Akif Subaşı, ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyordu. Ancak azmiyle herkese örnek oldu.

2 yaşındaki Down sendromlu Mehmet Akif, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 10 ay tedavi gördü. Gördüğü tedavi Mehmet Akif'in tüm yaşamını değiştirdi. En büyük destekçisi ise annesi oldu.

Anne Meryem Subaşı, "Bir fizyoterapist, 2 bireysel öğretmenimiz var. Onlarla birlikte yani ekip halinde aslında çalışmış oluyoruz. Onların verdiği bütün ödevleri de ben birebir evde gerçekleştiriyorum, devam ettiriyorum. Belki de bu kadar iyi gelişim sağlamasının sebebi de bu olabilir" dedi.

Fizyoterapist Bilge Yıldırım ise, Mehmet Akif için acil bir eğitim planı hazırladıklarını söyleyerek, "Burada yaptığımız duyusal aktivitelerle Mehmet Akif hızlıca emekledi. Daha sonra sesler çıkarmaya başladı ve yürüdü" dedi.

Mehmet Akif’in bu süreçte hızlı gelişimi diğer ailelere de umut oldu.