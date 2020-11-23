Milattan sonra 65 yılında İmparator Neron tarafından Patara Halici'ne inşa ettirilen deniz fenerinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 600 yıl önce yıkıldığı tahmin edilen deniz fenerinin parçaları yıkıntılar arasından ve toprak altından çıkarılıyor.

Tarih yeniden ayağa kalkıyor

Taş hastanesine alınan blokların her bir parçası belirli ölçüm, tarama ve işlemlerden geçiriliyor.

Bloklardaki eksikler, kazılardan çıkan parçalarla tamamlanıyor.

Sayısı 2 bin 200 civarında olan fener blokları enjeksiyon yöntemi ile yapıştırılıyor.

Yeniden etrafına ışık verecek

Tüm bu işlemler uzman restoratör Harun Tekin başkanlığındaki 5 kişilik ekip tarafından uygulanıyor.

Çalışmalar sonucunda tarihi deniz feneri tekrar yükselmeye başladı.

Podyum ve kuledeki bloklar yerleştirilince deniz feneri tekrar etrafına ışık saçmaya başlayacak.