İdlib'de halk, temel geçim kaynağı olan zeytinin hasadına başlasa da geçen yıla kıyasla üretimin azalmasından şikayet ediyor.

Çiftçiler, gübreleme, ağaç budama, nakliyat gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışın da zeytinciliği olumsuz etkilediğine dikkati çekiyor.

“Zeytin ilaçlarını temin etmekte zorlanıyoruz”

Yıllardır zeytin yetiştiren Ebu Muhammed, bu sene yağmurun geç yağması nedeniyle hasada geç başladıklarını söyledi. Muhammed, "Zeytin ilaçlarını temin etmekte zorlanıyoruz. İşçilik pahalı ve üretilen zeytinyağını yurt dışına ihraç edemiyoruz" dedi.

Zeytinyağı sıkma atölyesi sahibi Talib Alouş da yağmurun geç yağmasıyla zeytinin atölyeye gelişinin azaldığına dikkat çekti.

Çiftçilerin masrafların artmasından şikayet ettiklerini ifade eden Alouş, piyasada satılan ilaçların da orijinal olmadığını ve ağaçlara zarar verdiğini vurguladı.

Alouş, çiftçilerin akaryakıt yerine güneş enerjisi sistemini kullanması için destek talep etti.