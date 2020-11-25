Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Kara Şimşek' yürüteçle hayata bağlandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne bırakılan arka bacakları felçli köpek, tekerlekli yürüteç sayesinde hayata bağlandı.
Samsun'da yaklaşık 1 ay önce arka bacakları felç olan ve sahibinin bakmak istemediği anlaşılan Fransız bulldog pug cinsi köpeğe, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi sahip çıktı.
Burada tedavisi ve bakımı yapılan köpek, felçli bacaklarını kullanamadığı için yürütülemedi. Bakım merkezinin temasları sayesinde, köpeğin yürümesi için tekerlekli yürüteç temin edildi.
Takılan yürüteçle tekrar yürümeye başlayan ve "Kara şimşek" adı verilen köpek, bakım merkezinin maskotu haline geldi.
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