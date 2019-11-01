Hayatı boyunca sadece dergi ve gazetelerde yazı hayatını sürdüren ve kitapları vefatından sonra yayımlanan Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61. yılında anılıyor.

Beyatlı'nın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, usta şairin Türkiye'nin yetiştirdiği büyük şairlerden ve önemli düşünürlerden biri olduğunu söyledi.

"Yahya Kemal'i okumak demek, birkaç alanda aynı anda buluşmak anlamına gelir. Her şeyden önce güzel Türkçemizin sesidir, nefesidir, musikisidir, mimarisidir Yahya Kemal. Türkçeyi en güzel kullanan ve Türkçenin hukukunu, bir dilin önemini, mahiyetini, dilin kültür, medeniyet ve inanç tarihi açısından önemini ortaya koyan isimlerdendir. Yahya Kemal okumak demek, cihana yayılan Osmanlı kültür ve medeniyetini, mimarisini, musikisini, zaferini, ahlakını, adabını, edebi bir dil, üslup, bir muhasebe içinde okumak ve anlamak demektir. Gerçekten onun şiirlerinde, konferanslarında, anlatımında, bizim tarihi geçmişimizin hal muhasebesi ayrı bir yer tutar."

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"Her satırıyla kültürün sesi olmaya özel gösterdi"

Beyatlı'nın kabrinin bulunduğu Rumelihisarı da dahil, İstanbul'daki bazı bölgeleri ziyaret ederken, başarılı edebiyatçının eserlerini okumak gerektiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret edin ama 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı okumanız gerek. İstanbul'un fethinin Üsküdar'dan nasıl seyredildiğini anlamanız için onun 'Hayal Şehir'ini okumanız lazım. Yani Yahya Kemal, aslında her satırıyla, mısrasıyla, bu toprakların, bu medeniyetin ve kültürün sesi olmaya özel göstermiş, onu anlamaya, anlatmaya büyük emek vermiş, değer katmış bir isimdir. Mukaddes Emanetler'i ziyaret ederseniz, onun yazısını okuduğunuzda ayrı bir anlam bulursunuz. Yazısıyla Eyüpsultan'ın manevi derinliğine ayrı bir değer katar. 'Ezansız Semtler' yazısı yeni yapılaşmaya başka bir perspektiften bakar."

Törene, İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Hülya Kaya ile Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Mümin Yıldıztaş ve Emel Kamar, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA