Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 250 yataklı ek hizmet binasında kullanılan izolatörlerle, olası bir deprem halinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik , izolatörler ile hastane binasının çok daha dayanıklı hale geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Olası bir depremde hastanede işlemlerin aksamadan devam edeceğini belirten Hirik, şöyle konuştu:

"Artan hizmet kalitesinin yanı sıra deprem coğrafyasında yaşamamızın etkisi ile izolatörlü binanın nimetlerinden de faydalanmış olacağız. İzolatörden kast ettiğimiz, depreme karşı son derece dayanıklı bir bina olması. Zeminine yerleştirilen 299 adet izolatör, depremin yatay ve dikey düzlemdeki basıncını binaya hissettirmiyor. En son deprem teknikleri ve teknoloji bu binada kullanıldı. Erzincan'daki izolatörlü tek bina özelliğini taşıyor."

[Fotoğraf: AA]

Afet durumundaki zararın en aza indirilmesi hedefleniyor

Hastanelerin depremlerde sağlık hizmeti sunmak amacıyla ayakta durması gerektiğine dikkat çeken Hirik, "Yeni ek hizmet binamızda olası bir doğal afet durumunda, elektrik ve doğal gaz kesintisinden bile etkilenmeden hizmeti sunacak standardı sağladık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner de, kullanılan izolatörlerin binanın depreme karşı dayanıklılığını artırdığını vurgulayarak, olası afet durumunda oluşacak zararı en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İzolatörlerlerin, binayı depreme karşı dayanıklı hale getirmek yerine binaya gelen deprem yükünü azalttığını belirten Yalçıner, "İzolatörlerle şiddetli depremler esnasında depreme karşı koyarak yıkılmaması amaçlanır. Aynı zamanda deprem anında önem taşıyan iletişim, sağlık, savunma gibi alanlarda çalışma devamlılığı sağlar" dedi.

Kaynak: AA