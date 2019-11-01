Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan Olympos, Antalya'nın Kumluca ilçe sınırlarında Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri.

Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan Olympos, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

Likya medeniyetinin en önemli liman şehirlerinden biri olan Olympos, sahip olduğu tarihsel değerleri, muhteşem sahili, endemik bitkileri, caretta carettaları, meşhur ağaç evleri ve sportif aktivitelere imkan tanıyan doğasıyla tüm dünyada tanınıyor.

[Fotoğraf: AA]

Olympos'ta Kadir’in Ağaç Evleri'nin işletmeciliğini yapan Kadir Kaya da bu eşsiz güzelliğin büyüsüne kapılanlardan biri.

Kendisine doğanın içinde bir yaşam alanı yaratma fikriyle yola çıkan Kaya, zor şartlar altında ilk zamanlarını geçirdiği bu doğa harikasının yıllar içinde bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Olympos'ta alternatif turizm gelişti

Karavan turizminin sona ermesinin ardından sırt çantalı turistlere yönelen Kaya, ülke turizminin göz bebeği Olympos'la ilgili şunları anlattı:

"Olympos, dünyada sırt çantalılar için en önemli noktalardan biri. Sırt çantalılar bölgeyi gezer, yerel halka katma değer sağlarlar. Şu an tırmanış noktaları sıralamasında Avrupa'da 3, dünyada 5'inciyiz. Avrupa'nın en uzun tırmanış rotasını açtık. Denize yakın, Likya yoluna yakınız. Musa Dağı önemli bir nokta, oksijeni güzel, dünyada ki en iyi enerji noktalarından biri de burada. Buraya 20-30 kez gelen insanlar var. İnsanların enerjisinin buluştuğu bir nokta burası. Diğer önemli bir aktivite de Adrasan'daki dalış okulu. Adrasan, Gelidonya taraflarının müsaadeli ve uygun yerlerinde dalış yapıyoruz. Ayrıca kano ve deep water solo gibi alternatif sporlar da turistlerce ilgi görüyor. Dağa tırmanmak, o oksijeni almak, o manzarayı görmek farklı bir duygu."

[Fotoğraf: AA]

Olympos'a yakın önemli yerler de var

Olympos'taki kanyonun, dünyaca ünlü Suluada'nın, Beşadalar'ın, Gelidonya Feneri'nin turistlerin maviye doyamadığı noktalar olduğunu aktaran Kaya, "Likya, Kekova, Arykanda, Faselis, Olympos'a yakın önemli tarihi merkezler" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türk ziyaretçi sayısının artmasını istediklerini anlatan Kadir Kaya, şöyle konuştu:

"Buraya gelen insan, gökyüzündeki yıldızlara aşık, kapıdaki yıldızlara değil. Doğa gezgini insan, yeşilin, çiçeğin, böceğin, kelebeğin, oksijenin enerjisiyle kendini yenileyerek kendisini huzurlu hisseder. Meditasyon tarzıyla kendini yeniler. Dünya da artık buna döndü. Gezen turizmi farklıdır. Onlara otel lazım değil, konaklayacakları yer olsun, dürüst iyi hizmet olsun, güvende olsun başka bir şey istemez."

[Fotoğraf: AA]

Deniz canlıları dalış tutkunlarını büyülüyor

Olympos ve Adrasan bölgesinde yaklaşık 20 yıldır dalış yapan Olympos Dalış Okulu eğitmenlerinden Ferit Yiğit de "Adrasan, Türkiye'de çok bilinen bir dalış noktası değil, ama potansiyel olarak Kaş ve Fethiye gibi. Buradaki türleri kendi doğal ortamlarında görmek, vahşi doğada görmek gibi. Bence bu heyecan verici bir deneyim" dedi

[Fotoğraf: AA]

Adrasan bölgesindeki dalış noktalarının Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi su altı arkeolojisi bakımından da zengin olduğunu anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Bu topraklar, yüzyıllardır ticaret yolları üzerinde olan topraklar. Dolayısıyla su altında çok eski dönemlerden bir şeyler görmek her zaman mümkün. Biz bu tarzda şeylerle karşılaştığımız da müzelere ya da bu konuda çalışan bilim insanlarına bunu bildiriyoruz. Onlar da gelip, inceleyip, değerlendiriyorlar. Böylelikle biz de elimizden geldiğince dalış turizmine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yiğit dalış sırasında en çok deniz kaplumbağası, vatoz türleri, orfoz, lahoz, akya, palamut, gün balığı, papağan ve papaz balığının görüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA