BBC'nin haberine göre, küresel ısınmanın etkisiyle dağların zirvelerindeki buzların erimesi, dağcılık ve tırmanışla ilgilenenler için ciddi risklere yol açıyor. Bu nedenle de tırmanış rotalarının değişmesi gerekiyor.

Uluslararası Dağ Rehberleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Christian Trommsdorff, düşen kayaların, ciddi bir soruna dönüştüğünü belirterek, birçok dağın zirvesinin bu durumdan etkilendiğini anlattı.

Buzullarda açılan yeni çatlaklar sebebiyle geleneksel tırmanış rotalarının artık daha tehlikeli ve öngörülemez olduğu, kaza olasılığının arttığı vurgulandı.

İncelen buz tabakası üzerinde tırmanış yapmak zor

Amerikan Dağ Rehberleri Birliği Başkanı Angela Hawse da, ABD'nin Kuzeybatı Pasifik'teki bazı zirvelerde artık dağ tırmanışı yapılmasının imkansız hale geldiğini belirtti.

Himalayalar'da tırmanış yapan Nepalli rehber Tshering Pande Bhote, incelen buz tabakası üzerinde tırmanış gerçekleştirmenin zorluklarını vurgulayarak, "incelmiş buzun üstünde krampon giymenin, mermer üzerinde topuklu ayakkabı giymek" gibi olduğunu söyledi.

Haziran ayında, "Science Advances" dergisinde yayımlanan bir çalışma, Himalayalar'da buzulların erime hızının, önceki 25 yıllık süreçle karşılaştırıldığında 2000'den itibaren iki katına çıktığı gözler önüne sermişti.

Araştırmacılar, 1975-2000 yıllarında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini belirlemiş, buzulların erime hızının 2000-2016 yıllarında ise neredeyse iki katına çıkarak her yıl ortalama yaklaşık 8 milyar ton olduğunu tespit etmişti.

Kaynak: AA