İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının (İSG) 10. yılında düzenlenen bando gösterisiyle hizmete alınan Aerobot, çeşitli dans figürleri sergiledi.

[Fotoğraf: AA]

Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki Aerobot, yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan robot, biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek.

[Fotoğraf: AA]

İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Aerobot'un yolculara yardımcı olmak için aralarına katıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor.''

[Fotoğraf: AA]

Yolculara daha fazla yardımcı olmak istediklerini söyleyen Anderson, ''Havalimanımızın farklı noktalarında Aerobot ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor, 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz'' dedi.

Kaynak: AA