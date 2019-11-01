Temiz havası, suyu, yemyeşil dağları, nehirleri ve doğal yapısıyla "yeryüzü cenneti"ni andıran Bitlis'in Hizan ilçesi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikler ve yaşam ile taş evleri görüntülemek için yüzlerce fotoğraf sanatçısının geldiği ilçe, bugünlerde de büründüğü renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Edirne, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'dan gelen fotoğraf tutkunları, ilçenin köylerini dolaşarak karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

"Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil"

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Fatih Özdemir, 9 gün sürecek Hizan, Bingöl ve Tunceli sonbahar konulu fotoğraf gezisi kapsamında ilçeye geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İki gün boyunca ilçenin birbirinden güzel köylerinde yaşama ilişkin fotoğraf çektiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Sonbahar renklerinin en iyi durumda olduğu günlerde gelmeyi özellikle tercih ettik. Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil. Birbirinden kaliteli fotoğraflar çektik. Geçen yıl da buraya gelmiştik ama doyamadık. Arkadaşlarımızla tekrar gelmek için sözleştik. Hizan'ın mistik bir dokusu var. Şelaleleri, köprüleri ve özellikle sonbaharı anlatan mekanları oldukça zengin. Taş evler bizim için fotoğrafın temelini oluşturuyor. Bundan sonra da düzenleyeceğimiz gezilere Hizan'ı ekleyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA