Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vatan uğruna can veren kahramanlar: Şehitler
[Fotoğraf: TRT Haber]
Vatan ve bayrak için hayatlarını kaybeden şehitlerimiz 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda anılıyor. Millet uğruna gövdelerini siper eden aziz şehitleri anıyoruz.
14-20 Nisan Şehitler Haftası olarak anılıyor. Bu günde şehitlerin aziz hatıraları yad ediliyor.
Birlik, beraberlik, bağımsızlık, vatan toprağı için canlarını hiçe sayan şehitler milyonlar tarafından kahramanlıklarıyla anılıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kahraman şehitler minnet ve şükranla hatırlanıyor.
Etiketler: Şehit
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