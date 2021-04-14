14-20 Nisan Şehitler Haftası olarak anılıyor. Bu günde şehitlerin aziz hatıraları yad ediliyor.

Birlik, beraberlik, bağımsızlık, vatan toprağı için canlarını hiçe sayan şehitler milyonlar tarafından kahramanlıklarıyla anılıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kahraman şehitler minnet ve şükranla hatırlanıyor.