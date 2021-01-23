Renkli gözleri, cana yakınlığı, kar beyazı kürkü ile ilgi odağı olan Van kedilerine özenle bakılıyor.

Koruma altına alınan Van kedileri Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki ‘kedi villası'nda kalıyor.

Van kedisi, üniversite bünyesindeki çalışmalarla ırk özelliklerini koruyarak neslini devam ettiriyor.

Hayvanseverlerin kedilere ilgisi yoğun

Van kedilerinin sayılarının artırılması için başlatılan “her eve bir Van kedisi” projesiyle pek çok kedi sahiplendiriliyor. Sahiplendirilen kediler için uluslararası geçerliliği olan sağlık karnesi de hazırlanıyor.

Karnede, kedilerin adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği gibi bilgiler yer alıyor. Hayvanseverler kedileri sahiplenmek için birbirleriyle yarışıyor.