Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van kedisi koruma altında
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van kedilerinin neslini korumak için çalışmalar sürüyor. Kendine has özellikleriyle dikkat çeken Van kedileri, uluslararası sağlık karnesi ile sahiplerine teslim ediliyor.
Renkli gözleri, cana yakınlığı, kar beyazı kürkü ile ilgi odağı olan Van kedilerine özenle bakılıyor.
Koruma altına alınan Van kedileri Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki ‘kedi villası'nda kalıyor.
Van kedisi, üniversite bünyesindeki çalışmalarla ırk özelliklerini koruyarak neslini devam ettiriyor.
Hayvanseverlerin kedilere ilgisi yoğun
Van kedilerinin sayılarının artırılması için başlatılan “her eve bir Van kedisi” projesiyle pek çok kedi sahiplendiriliyor. Sahiplendirilen kediler için uluslararası geçerliliği olan sağlık karnesi de hazırlanıyor.
Karnede, kedilerin adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği gibi bilgiler yer alıyor. Hayvanseverler kedileri sahiplenmek için birbirleriyle yarışıyor.
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