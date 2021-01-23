Tilki huyundan vazgeçmedi. Kümesten yine tavuğu götürecekti. Ama işler yolunda gitmedi. Tavukların sahibi onu kümeste bastı. Fakat kümes sahibi ona zarar vermedi. Yaramaz tilkiyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Kümes sahibinin tilkiye seslenişi yüzleri gülümsetti;

" Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin vay vay vay vay tavuklara bir şey yapmamış Allah'tan yeni girmiş demek ki."

Tilki bir süre kümesin içinde panikledi. Kümes sahibi de onu sakinleştirmeye çalıştı.

"Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi haydi haydi."

Dışarı çıkan Tilki kümesten hızla uzaklaştı.

Malatya'da polis memurunun hassasiyeti yürekleri ısıttı

Malatya'da polis, anneleri yanında olmayan köpek yavrularını fark etti. Ufaklıkların soğuktan üşümemeleri için üstlerini havluyla örttü. Köpek yavrularının anneleri için de mama bıraktı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görüntüyü “Polisin bir yanı da merhamettir “ notuyla sosyal medyada paylaştı.