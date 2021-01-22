Başkanlık görevini saatler önce Joe Biden'a devreden Donald Trump'ın geleneği bozduğu tek konu devir teslim törenine katılmamak olmadı. Birçok kuralı elinin tersiyle iten Trump, seleflerinin aksine evcil hayvana da sahip değildi. Bu aynı zamanda, uzun yıllardır süregelen bir Beyaz Saray alışkanlığının terk edilmesi anlamına geliyordu.

[Fotoğraf: Getty]

1800'lerden beri evcil hayvanı olmayan 3 Başkanlık döneminden biri Trump'ınki oldu. Üstelik diğer iki başkan, bir hayvan beslememesine rağmen bu canlılarla iç içeydi. Örneğin evcil hayvanı olmadığı kayıtlara geçen ve 1865-1869 yılları arasında görev yapan Andrew Johnson’ın azil sürecinden geçtiği karanlık günlerde, odasında oynayan beyaz fare ailesi için geceleri un bıraktığı biliniyor. Yine James K. Polk’un (1845-1849) yürümeye başlamadan önce ata binmeyi öğrendiği ve atlara karşı büyük sevgisi olduğu söyleniyor. Ancak yönetimi sırasında Beyaz Saray’da evcil hayvanlara rastlanmadı.

Trump her ne kadar sevimli bir arkadaş edinmesi için zaman zaman baskılara maruz kalsa da yüzyılı aşkın süredir köpeği olmayan ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçmeyi tercih etti.

Şimdi yeni ABD Başkanı Joe Biden ile bu geleneğe geri dönülüyor.

Champ ve Major adlı Alman kurdu cinsi 2 köpek, Biden ailesinin bir parçası ve ikincisi, Beyaz Saray'da ikamet edecek ilk sahiplenilmiş köpek olmaya hazır. Champ için ise Washington DC yeni bir yer değil. Sevimli hayvan, eski başkanlardan ve Biden'ın yardımcılığını yaptığı Barack Obama döneminde resmi konutta Biden ailesiyle birlikte yaşamıştı.

[ABD Başkanı Joe Biden ve sahiplendiği sevimli dostu Major. Fotoğraf: Reuters]

[Biden çiftinin diğer köpeği Champ, Beyaz Saray'ın yabancısı değil. Eski başkanlardan Obama'nın eşi Michelle Obama, Jill Biden ve Champ, 10 Mayıs 2012. Fotoğraf: Reuters]

ABD başkanları öteden beri köpekleri sevmiş olsa da Başkanlık Evcil Hayvan Müzesi kayıtlarına göre kedi, at, koyun, kuş ve hatta timsah dahil birçok türden hayvanla birlikte vakit geçirdiler.

1825-29 yılları arasında görev yapan eski ABD Başkanı John Quincy Adams, kendisine hediye edilen timsahı Beyaz Saray’ın banyosunda besliyordu ve bu durumun bazı konukları dehşete düşürdüğü söyleniyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Hayvanların tam sayısını vermek mümkün değil ancak liste, Beyaz Saray'daki evcil hayvanlar konusunda fikir veriyor. Kuş besleyen bazı başkanların kaç kuşu olduğu netleştirilemediği gibi örneğin, eski başkanlardan Woodrow Wilson'ın Beyaz Saray çimenliğinde otlayan koyunlarının sayısı da bilinmiyor.

Hayvanlarıyla özel bir bağ kuran eski başkanlar da var. 1841 - 1845 yıllarında görev yapan ve 3 köpek ile bir tazı ve kanaryası olan John Tyler, “General” isimli atı öldüğünde ona bir mezar hazırlatmış ve mezar taşına şu notu yazdırmıştı:

"İşte benim iyi atım General'ın bedeni burada yatıyor. 20 yıl boyunca çevremdeydi ve hiç hata yapmadı. Keşke efendisi de aynı şeyi söyleyebilseydi... John Tyler."

[Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Obama ailesi ile köpekleri Bo ve Sunny. Fotoğraf: Getty]

[Bill Clinton, kedisi Socks ile... Clinton ailesinin bir de Buddy isimli köpek dostları var. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[George Bush’un kedisi India, Beyaz Saray'dayken, 10 Temmuz 2001. Kediye İngilizcede Hindistan anlamına gelen India ismi verilmesi, bu ülkede protesto edilmişti. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Reagan ve Lucky helikopterde. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Jimmy Carter’ın kızı Amy Carter, adına şarkı bestelenen Siyam cinsi kedileri Misty Malarky Ying Yang ile birlikte, 20 Ocak 1977. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi / Richard Nixon Vakfı]

[Richard Nixon ve köpeği Checkers. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi / Richard Nixon Vakfı]

[Lyndon B. Johnson köpekleri Him ve Her ile basın mensupları eşliğinde yürüyüş yaparken, 18 Ağustos 1964. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Eski ABD Başkanı John F. Kennedy, eşi Jackie Kennedy ve kızları Caroline ile Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson ve kızı Lynda Bird Johnson Beyaz Saray’da, 17 Mayıs 1962. Fotoğraftaki midillinin adı Tex. Küçük Johnson’ın Caroline’e hediyesi. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Kennedy ailesinin kedisi Tom Kitten basına tanıtılırken, 24 Ocak 1961. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Harry Truman’ın köpeği Feller. 5 haftalık sevimli bir köpek yavrusu olan Feller, Beyaz Saray'a dev bir sandık içinde hediye geldi, Aralık 1947. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Sağda eski bir polis köpeği olan Major, solda Franklin Roosevelt'in ilk İskoç Teriyeri olan Meggie. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Theodore Roosevelt Beyaz Saray'dan en sevdiği atlarından Bleistein ile ayrılırken, 1903. Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]

[Abraham Lincoln'ün köpeği Fido.

Fotoğraf: ABD Başkanlığı Evcil Hayvan Müzesi]