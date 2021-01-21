Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da salgında ölenlerin sayısı 84 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 202'ye yükseldi.
İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 78 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.
Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 oldu, böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 221'e ulaştı.
Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 516 bin 568'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 521 artarak 84 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 519 artarak 1 milyon 827 bin 451'e ulaştı.
Covid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, bugün son güncellenen verilere göre aşılananların sayısı 1 milyon 266 bin 402'ye yükseldi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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