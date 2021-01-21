Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığındaki Lübnan Yüksek Savunma Komitesinin başkent Beyrut'taki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 vakalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan genel karantinanın 8 Şubat'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Lübnan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, COVID-19 aşısı için talep edilen ücretin yurt dışına gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan Merkez Bankası, COVID-19'a özel COVAX aşısı için yurt dışına 18 milyon dolar havale etme yönünde Maliye Bakanlığından bir talep aldı. Merkez Bankası da anında bahsi geçen meblağın havale talebini yerine getirdi" denildi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 28 Aralık'ta Lübnan halkı için ilaç şirketi Pfizer'ın aşısına karar verdiklerini dile getirerek, "Yaklaşık olarak 2 milyon doz aşıyı ayırdık. Bu da Lübnan'daki vatandaşların yüzde 20'sine yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede uygulanan önlemler

Lübnan hükümeti, ülke genelinde 14 Ocak'tan itibaren 10 günlük OHAL ilan etmiş ve gerekli görüldüğü takdirde bu sürenin uzatılabileceği açıklamıştı.

Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan ülkeye girişi yüzde 20'ye kadar düşüren OHAL uygulaması döneminde, gelen her yolcudan sonucu negatif olan PCR testi talep ediliyor.

Bu kapsamda ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculara otelde 7 gün karantina zorunluluğu uygulanıyor.

OHAL kararları çerçevesinde ülke genelindeki kamu ve özel kurumların yanı sıra tüm eğitim kurumları da kapalı tutuluyor.

Lübnan'da Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, salgında can kaybının 2 bin 84'e, vakaların 264 bin 647'ye, iyileşenlerin 157 bin 202'ye çıktığı aktarılmıştı.