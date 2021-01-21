Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta başlayan tatbikata Tunus Deniz Kuvvetlerine bağlı açık deniz devriye botu Hannon ve hücumbot La Galite ile ABD Deniz Kuvvetlerinden USNS Trenton devriye botunun katıldığı ifade edildi.

Açıklamada bugün sona eren tatbikatla iki ülkenin, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve arama kurtarma çalışmalarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.