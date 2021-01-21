Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da 3 doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mısır'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti. Salgında ölen doktor sayısı 333'e yükseldi.
Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 doktorun daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, son verilerle salgında ölen doktor sayısının 333'e çıktığı aktarıldı. Söz konusu doktorların "şehit" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ana kadar COVID-19'a yakalanan doktor sayısı hakkında bilgi verilmedi.
Mısır'da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 747'ye, vaka sayısının 158 bin 963'e, iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 605'e ulaştığı açıklanmıştı.
Ülkede sağlık çalışanlarına yönelik COVID-19 aşılama süreci ise bugün başlamıştı.
Etiketler: Mısır Koronavirüs
Son Haberler
- 18:44
- 18:42
- 18:40
- 18:10
- 18:02
Sıradaki Haber
Endonezya'da düşen uçağın enkazını arama çalışmaları sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz