Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 970 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 291 milyon 576 bini geçti.

Vakalarda California başı çekiyor

California eyaleti 3 milyon 78 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 192 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 601 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 620 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.