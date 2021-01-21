Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de korkutan rakam: Bir günde 4 bin 392 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 392 artarak, 415 bin 926'ya yükseldi.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı ise 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 970 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 291 milyon 576 bini geçti.
Vakalarda California başı çekiyor
California eyaleti 3 milyon 78 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 192 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 601 binden fazla vakayla Florida izliyor.
COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 620 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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