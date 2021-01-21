Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna'da huzurevinde yangın
Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında en az 15 kişi öldü.
Yetkililer, yangın esnasında binada 33 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Çıkış nedeni açıklanmayan yangında 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Yangın
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