Göller Yöresi’nde her yıl 15 Ocak-15 Şubat'ta yapılan su kuşu sayımı ve kuş türü belirleme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yer alan Antalya, Burdur ve Isparta’daki sayımlar yaşayan kuş türlerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" olarak adlandırılan çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 ve 8. Bölge Müdürlüğü personelleri, uzman kuş gözlemcileri, gönüllüler ve akademisyenlerin katılımıyla yaptıklarını söyledi.

En çok görülen kuşlar: Sakarmeke, angıt, çamurcun

Su kuşlarının biyocoğrafik dağılımı, kuş popülasyonu ve sulak alanlar hakkında bilgi elde etmek için sayımların gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, "Şu ana kadar en çok görülen su kuşu türleri sakarmeke, angıt, çamurcun oldu” dedi.

"16 sulak alanda çalışmlar sürüyor"

Sayımların her yıl aynı tarihte yapıldığına dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştu:

"Sayımlar bittikten sonra elde edilen veriler, sulakların ve buraya gelen kuş türlerinin korunması için kullanılıyor. Geçen yıl 17 sulak alanda 43 türden 730 bin civarında su kuşu saymıştık. Bu yıl 16 sulak alanda sayımlar gerçekleştiriliyor. Bazı alanlarda mevsimsel farklar nedeniyle su kuşlarında bir azalma söz konusu ancak bazı alanlarda ise artış gözlemliyoruz. Şu ana kadar alanlarda en çok görülen su kuşu türleri sırasıyla sakarmeke, angıt, çamurcun, elmabaş patka ve macar ördeği oldu."

Yılmaz, katkılarından dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölge ve şube müdürlüklerine ve gönüllü kuş gözlemcilerine teşekkür etti.