Kuzu Billy'nin hikayesi, Adana'daki bir ormanlık alanda başladı...

Dört bacağı da hareket etmeyen kuzuyu fark eden bir vatandaş, onu yanına alarak Havyan Severler Derneği'ne (HaySev) götürdü.

Beyaz kas hastalığı olduğu anlaşılan Kuzu Ankara'daki bir klinikte hemen tedavi altına alındı, ama çok küçüktü ve özel bakıma ihtiyaç duyuyordu.

Haysev Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Yeşilyurt kuzuyu sadece yıkamak için evine getirdi.

Ancak misafir kuzu, evin kalıcı bir üyesi oldu.

Adı da Kuzu Billy kondu.

Hayvan dostlarının ilgi odağı oldu

Çok uzun süredir sokak hayvanları ve yardıma muhtaç diğer tüm canlılar için çalışan Yeşilyurt'un evinde eşekten kediye, köpekten kaplumbağaya kadar birçok hayvan var.

Kuzu Billy ise eve geldiği ilk günden beri, evdeki hayvan dostlarının da ilgi odağı.

Yaklaşık 10 gündür yeni evinde, yeni dostlarıyla olan Billy, onların desteği ve veterinerlerin çabasıyla ayağa kalkmaya çalışıyor.

Önceden tamamen hareketsiz olan dört bacağından ikisi, hareket etmeye başladı bile.

Yeşilyurt, Kuzu Billy'yi her gün fizik tedaviye götürüyor. Enjeksiyonlarını olan Billy, her gün eve gelen veteriner tarafından kontrol ediliyor.

Ön bacakların arka bacaklara göre daha fazla deforme olduğunu söyleyen Yeşilyurt, o yaşamaya mücadele ettiği sürece, Kuzu Billy'nin ayağa kalkması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söylüyor.

Satın almayın sahiplenin

Hayvan satın alma konusunda da uyarı yapan Yeşilyurt, "Yıllardır bunu söylüyoruz. Çünkü satın aldığınız yerin ardındaki hayvan fabrikaları hiç düşündüğünüz gibi değil. Çok kötü durumda. Geçtiğimiz günlerde ses telleri kesilen hayvanları gördük. Bu sadece bir örnek. Dünyanın dört bir yanında etik olmayan üreticiler, yüzlerce hayvanı çok kötü koşullarda üretiyorlar. Bunun sonucunda satın alınan hayvanlar ya hastalanıyorlar ya da davranış bozukluğuna sahip oluyorlar." dedi.