Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
2020 yılı Türkiye’deki en sıcak 3’üncü yıl oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2020 yılı, Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle son 50 yılın en sıcak 3’üncü yılı oldu.
Küresel ısınma, dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de yaşanan en büyük sorunlar arasında yer alıyor.
Uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,5 derece olarak ölçülen Türkiye’de, en sıcak yıl 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile 2010 yılı oldu.
En sıcak 3. yıl
En sıcak 2’nci yıl 15,5 ortalama sıcaklık ile 2018 yılı olurken, 2020 yılı ortalama sıcaklığı ise 14,9 derece olarak ölçüldü.
Böylece 2020 yılı en sıcak 3’üncü yıl olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kuraklık Küresel Isınma
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