Küresel ısınma, dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de yaşanan en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,5 derece olarak ölçülen Türkiye’de, en sıcak yıl 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile 2010 yılı oldu.

En sıcak 3. yıl

En sıcak 2’nci yıl 15,5 ortalama sıcaklık ile 2018 yılı olurken, 2020 yılı ortalama sıcaklığı ise 14,9 derece olarak ölçüldü.

Böylece 2020 yılı en sıcak 3’üncü yıl olarak kayıtlara geçti.