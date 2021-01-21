Hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi su tesisatlarında donma tehlikesini de beraberinde getirdi.

Boru ve sayaçların donması kullanıcılar için hem su kesintisi hem de ek masraf anlamına geliyor. Peki bu durumun önüne geçmek için nasıl önlem alınabilir?

'Su tesisatları kauçuk, cam yünü ve poliüretan malzemelerle sarılmalı'

Tesisat ustası Ergün Badem, kauçuk esaslı, cam yünü, poliüretan gibi malzemelerle su borularının korunmasını önerdi.

Su tesisatı bina içinde olanlar donma riskiyle çok sık karşılaşmıyor. Bu durum daha çok müstakil evlerin tesisatlarını etkiliyor.

'Donan bölüm buharla açılmalı'

Donan tesisata ateşle müdahale edilmemesini bu durumun tesisata zarar verdiğini belirten Badem, tesisatın açılması için de buhar yönteminin kullanılmasını tavsiye etti.

Ayrıca, müstakil evlerde sayaç kurulumu yapılırken, aydınlık ve rüzgar almayan yerlerin tercih edilmesi gerekiyor.