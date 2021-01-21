Pandemi ile mücadelede yaşam, alışkanlıklar ve çalışma koşulları büyük değişimlere uğradı. Her alanda sıkı önlemler alınıyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, birçok çalışan bu önlemlere riayet ederek zorlu mesailerini sürdürüyor. Bu mesaiyi sürdürenler arasında market çalışanları da var. Onlarla bir mesai gününü birlikte geçirmek ve yaşadıklarına tanık olmak için İstanbul Bayrampaşa'da market sahibi Emrah Güler ve oğlu Batuhan Güler'le bir araya geldik. Market çalışanlarının risk altında geçirdikleri mesailerinde onlara eşlik ettik.

Onlar, işleri gereği her gün yüzlerce insana hizmet veriyor. Sabah saat 10.00'da başlayan mesaileri hafta içi 20.00, hafta sonu 17.00'ye kadar sürüyor. Güne herkes gibi tedirginlikle başlıyorlar.

Tüm kurallara uymak çok önemli

İş yerinden eve virüs taşıma tedirginliği yaşadıklarını söyleyen Emrah Güler, maske ve dezenfektan kullanımına, sosyal mesafeye büyük önem verdiklerini, müşterilerin de duyarlı davrandığını, çoğu zaman uyarılara gerek kalmadan ödeme sırasında sosyal mesafelerini korumaya çalıştıklarını anlatıyor.

Özellikle pandeminin ilk zamanlarında maskesini takmayı unutan, yolda maskesi kopan müşterilerine maske verdiklerini söylüyor ve ekliyor:

"Çünkü onlar maskelerini takarlarsa hem bizi hem de diğer müşterilerimizi koruyacaklardır."

Marketlerde yoğunluk arttı

İnsanlar pandemi döneminde hem tedbirlerin hem de "Evde Kal" çağrılarının etkisiyle evlerinde daha çok zaman geçirmeye başladı. Evde kalma süresinin uzamasıyla market ürünlerine rağbet arttı. Emrah Güler ve Batuhan Güler; bu dönemde en çok unlu mamüllere, makarnaya, antibakteriyel sabunlara, temizlik ürünlerine ve şekerli gıdalara ilginin arttığını söylüyor.

''Birilerine yardımcı olabildik ne mutlu diyebiliyoruz''

Pandemide yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstündeki kişilere toplumun her kesiminden yardım geldi. Onlarla dayanışma içinde olan market çalışanları da ricalarını geri çevirmedi. Evlerinden çıkamayan ya da çıkmayı tercih etmeyenlerin siparişleri evlerine teslim edildi.

Emrah Güler, yaşlı insanların tedirginlikle ''Acaba getirir misiniz?'' diye sorduklarını anlattı. Yetişebildikleri kadar çok siparişi teslim ettiklerini ve olabildiğince temastan kaçındıklarını, poşetleri bırakıp geldiklerini söyledi.

Tedbir elden bırakılmamalı

Bir günlük mesaisine eşlik ettiğimiz Emrah Güler ve Batuhan Güler, diğer market çalışanları gibi tedbiri elden bırakmadan işlerini sürdürüyor.

''Zor bir süreçten geçiyoruz, herkesin dikkatli olması gerekiyor" diyor Batuhan Güler. Herkesten yanında dezenfektan ya da kolonya taşımasını, maskeye ve mesafeye dikkat etmesini rica ediyor. Tedbirlere uyarak hem bu süreçte zorluklarla işlerine devam eden market çalışanlarını, hem de kendi sağlığımızı korumaya çağırıyor.

Haber: Özge Güngörmüş

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

