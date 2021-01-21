Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kardan adama yumruklarla saldırdı
Zonguldak'ta bir vatandaşın kardan adama yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı. Çoçuklar karın keyfini çıkarırken, Murat Karadeniz ise iş yerinin önüne kardan adam yaptı.
Akşam saatlerinde kardan adamın yanına gelen bir kişi, yumruklarla kardan adama saldırdı. Kardan adama saldıran kişi bir süre sonra dengesini kaybedip düştü.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" yorumunu yaptı.
Etiketler: Sosyal Medya
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