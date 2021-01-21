Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı. Çoçuklar karın keyfini çıkarırken, Murat Karadeniz ise iş yerinin önüne kardan adam yaptı.

Akşam saatlerinde kardan adamın yanına gelen bir kişi, yumruklarla kardan adama saldırdı. Kardan adama saldıran kişi bir süre sonra dengesini kaybedip düştü.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karadeniz, "Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş" yorumunu yaptı.